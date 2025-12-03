США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Канада виділить 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні

Пакет військової допомоги оголосили у рамках PURL.

Канада виділить 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні
прапори України і Канади
Фото: з відкритих джерел

Канада фінансово долучається до партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання на пів мільярда доларів і оголосила про новий пакет допомоги на 200 млн канадських доларів.

Про це ідеться у заяві Міноборони Канади.

“У партнерстві з іншими союзниками по НАТО Канада придбає важливе військове обладнання у рамках програми НАТО з закупівлі американської зброї для України (PURL). Внесок Канади до цього пакету становитиме 200 млн канадських доларів", – йдеться у повідомленні.

Загальна ціна спільного пакету військової допомоги Україні складає 500 млн доларів США. До нього увійдуть засоби, які Україна сама визначила, як критично важливі для продовження оборони у російській війні. Зокрема, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше військове обладнання.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Канада вже надала понад 6,5 млрд канадських доларів військової допомоги Україні.
﻿
