Канада виділить 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні

Канада фінансово долучається до партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання на пів мільярда доларів і оголосила про новий пакет допомоги на 200 млн канадських доларів.

Про це ідеться у заяві Міноборони Канади.

“У партнерстві з іншими союзниками по НАТО Канада придбає важливе військове обладнання у рамках програми НАТО з закупівлі американської зброї для України (PURL). Внесок Канади до цього пакету становитиме 200 млн канадських доларів", – йдеться у повідомленні.

Загальна ціна спільного пакету військової допомоги Україні складає 500 млн доларів США. До нього увійдуть засоби, які Україна сама визначила, як критично важливі для продовження оборони у російській війні. Зокрема, системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше військове обладнання.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Канада вже надала понад 6,5 млрд канадських доларів військової допомоги Україні.