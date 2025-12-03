США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Норвегія виділяє додаткові $500 млн на програму PURL для ЗСУ

Кошти виділять у межах двох пакетів допомоги.

Норвегія виділяє додаткові $500 млн на програму PURL для ЗСУ
міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде
Фото: Facebook/Espen Barth Eide

Уряд Норвегії хвалив рішення збільшити внесок у програму PURL ще на 500 млн доларів. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде перед початком засідання НАТО у Брюсселі, пише «Європейська правда».

За його словами, ці кошти підуть на фінансування американського озброєння для української армії.

Ейде наголосив, що Норвегія вже стала одним із ключових донорів оборонних потреб України і готова самостійно покрити половину запланованого фінансування на грудень.

«Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами», — сказав міністр.

  • Крім того, і Нідерланди нададуть ще 250 млн євро для закупівлі зброї для України за програмою PURL.
﻿
