В Офісі президента підтвердили візит Умєрова і Гнатова до США сьогодні

Перемовники дізнаються деталі про візит Віткоффа до Росії. 

В Офісі президента підтвердили візит Умєрова і Гнатова до США сьогодні
переговори делегацій України і США 30 листопада 2025 року
Фото: фейсбук-сторінка Рустема Умєрова

В Офісі президента підтвердили, що сьогодні відбудеться візит українських переговорників – секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Андрія Гнатова – до Флориди. 

Метою є отримання інформації про результат поїздки Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також – фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою. Про це в Facebook повідомив радник Кабінету президента Офісу президента і член делегації Олександр Бевз. 

За його даними, після цього президент Володимир Зеленський визначить наступні кроки і дасть доручення переговорній групі. 

Бевз додав, що ключові проблемні питання залишаться для вирішення лідерів України і США. Україна готова до зустрічей на найвищому рівні. 

Сьогодні про те, що Умєров полетить до США, писали BBC і CNN. Вчора президент повідомив, що перед продовженням зустрічей з американською стороною українські переговорники поговорять з європейськими партнерами в Брюсселі. 

Нинішня зустріч стане вже третім раундом переговорів, спрямованих на напрацювання мирного плану. Перша версія, привезена американцями до Києва минулого місяця, містила пункти, що суперечать українським інтересам: скорочення армії, відмова від вступу до НАТО, визнання територій України "російськими".

Після цього відбулася зустріч перемовників у Женеві, на якій план скоротили до 19 пунктів. Невідомо, що саме прибрали. Через тиждень, 30 листопада і 1 грудня, відбувся другий раунд перемовин – у Флориді. А 2 грудня американські переговорники літали до Москви. Судячи з заяв Владіміра Путіна, перемовини не допомогли у зменшенні його територіальних апетитів: він хоче окупувати Донецьку і Луганську області повністю. 
﻿
