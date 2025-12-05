Про виступ Путіна та погрози Європі

І нам потрібно напирати на це саме.

Виступ Путіна , в якому він розповідав, що в Росія не збирається воювати з Європою, і гарчав, що готовий до такої війни — це просто подарунок для глав Rheinmetall або виробника “Рафалів” Dassault Aviation.

Збирайте яйця в кулак — досить вже говорити про деескалацію і дивитися в рот США.

Фото: EPA/UPG Путін контролює військові навчання «Захід-2025» на полігоні Муліно, Нижегородська область РФ , 16 вересня 2025 року.

Вам безпосередньо кидає виклик хворий дід, якого ви переважаєте в людських ресурсах, техніці, технологіях та грошах.

Який коле ботокс в обличчя і розповідає, що хоче жити 150 років, але при цьому готовий спалити світ в ядерному катаклізмі, здохнувши в бункері від анемії. Віримо всією Україною.

Представники США по три години чекають на Путіна, який розповідає їм про Полтавську битву та про печенігів, а потім вони скасовують зустріч із Зеленським, бо їм нічого нам сказати.

А що можна запропонувати Україні? Евакуювати Донбас та визнати Крим, щоб через чотири роки черговий президент США з подачі Москви вимагав евакуювати Запоріжжя та визнати Маріуполь?

Навіть ріелтори, які безпосередньо доносять позицію Путіна до Трампа, розуміють, що це так не працює.

Що це нам дасть? Нічого.

Жодного перепочинку не буде, потрібно буде тримати на фронті, протяжністю понад 1000 км підрозділи, ротувати їх, постачати, зазнавати втрат. При тому, що фінансова підтримка відразу впаде, (бо війни ж немає!), а з РФ знімуть санкції.

Увага питання: чи проголосує Європа, яка чує, що Путін розповідає про те, що в Україні росіяни воюють хірургічно, а в Європі відразу не буде з ким воювати, за зняття санкцій?

Чи будуть вони, передавши нам озброєння, снарядів, економічної допомоги та техніки на 70 мільярдів, чекати коли Москва відбудує танки, ЧФ і накопичить тисячі балістичних ракет?

Може вони і вічно стурбовані, але божевільних там немає, фінансувати переозброєння свого супротивника ніхто не буде.

І Трамп для того, щоб підписати капітуляцію, їм для цього, безперечно, не потрібен.

Ми не можемо залишити Слов'янсько-Краматорську агломерацію без бою, бо вона в 3-4 рази щільніше заселена, ніж Покровська, а це означає капітальні будівлі, технічні поверхи заводів, шахти, заводи, висотки. Це більш урбанізований, промисловий вузол з меншою кількістю сільських територій, включених до його ядра.

Фото: EPA/UPG Медевак проїжджає повз поле з фортифікаційними спорудами поблизу Покровська

Там є опорники, з бетонними ДОТ, які створені ще у 2014 році та коли активно зводилася оборонна лінія в часи Порошенка.

При цьому вона всю війну її покращували, розвивали, нарощували надолбами, ровами, закопували під землю, наїжачували мінними полями та бетоном.

Залишити це і наново зводити лінію у степу — злочин.

Там вистачає підприємств, які досі виробляють продукцію, не лише хлібозаводи та іншу інфраструктуру, а й гіганти — досі, попри те, що до фронту 30-40 км. працюють “Керамічні маси” або НКМЗ.

Їх теж віддати, з людьми, як кріпаками?

При тому, що ми знаємо: Путін підписав указ про реінтеграцію окупованих територій — жодних українців він не визнає, дітей у школі навчатимуть, що вони росіяни. Українці в окупації — це не просто люди другого сорту, нас немає в їхньому політичному полі.

Фото: facebook/Bring Kids Back UA Мілітаризація дітей є одним з найбільш загрозливих інструментів окупації рф.

Проте Костянтинівку росіяни не взяли, Часів Яр не взяли, Вовчанськ не взяли, Покровськ не взяли — рік півтора запеклих боїв, з десятками тисяч убитих і поранених.

При цьому для атаки на Суми чи біля Покровська тасуються одні ті ж номерки, які потім виводять на відновлення боєздатності, бо важко наступати на дрони та західну артилерію.

Тепер “про немає з ким воювати”.

У Німеччині чотири дивізії, у Польщі — п’ять, у Франції — чотири, у Італії — чотири. Швеція відновлює дивізійну структуру — один організм.

Данія може з Норвегією з урахуванням своїх бригад викотити дивізію. У країн Балтії шість своїх бригад та бригада Німеччини та майже бригада Канади у Литві.

Скільки в РФ зараз дивізій? 16. Формується 14 нових. Озброювати їх будуть обвареними волохатими сітками “Жигулями”, Т-55 і північнокорейськими причіпними гарматами.

А у ЄС? 20. Вже. І озброювати їх будуть німецькими САУ, танками виробництва Європи, США та Південної Кореї та MRAP.

Ось ці розповіді, що розпочнуться завтра консультації нескінченні і не захочуть воювати ті ж іспанці в Єврокорпусі — маячня.

Це професіонали, які отримують за це гроші, не було в історії прикладів, щоби не воювали, а здалися, якщо не було політичного рішення.

Дуже часто люблять жартувати про Францію, але Вермахт втратив понад 150 тисяч людей за коротку кампанію з травня до червня. Приблизно стільки ж, скільки за 1941 рік за такий же термін проти РККА.

Так, що всі оповідки, що на Заході не воюють без туалетного паперу — це шизофренія.

ЄС має 25 батарей лише “Патріотів” і тисячі літаків. З тими ж пострадянськими парками — до 4000 машин. Плюс 18 батарей SAMP/T.

Ми говоримо лише про ПРО далекого радіусу, а ще є середній та ближній — у повітрі Москві не світить нічого.

У Європейського Союзу кілька авіаносців, і ще два авіаносці у Великої Британії, здатних приймати F-35. Сумарно флоти ЄС можуть виставити 30 підводних човнів та 70 фрегатів і есмінців. Це кілька сотень крилатих ракет MdCN/SCALP Naval у залпі.

Фото: EPA/UPG Злітна смуга на палубі флагмана Королівського флоту HMS Queen Elizabeth

Що там цьому протиставити РФ? “Адмірала Кузнєцова”?

Про яких саме “нема з ким воювати” говорить цей старий божевільний вбивця?

Справедливий мир — по лінії ЛБЗ і збереження санкцій проти Москви, оскільки вона хоче жити у світі, де кордони перекроюється силою зброї, а Фінляндія та Польща були частиною Російської імперії.

Решта — це спроби нав'язати нам капітуляцію і почати накопичувати сили для удару по Європі.

Але щоб нав'язати нам капітуляцію, треба прорвати фронт, влаштувати побоїще тилу, взяти в полон десятки тисяч солдатів і тисячі офіцерів, захопити повітря і обрушити на міста в тилу тонни чавуну.

На сьогодні вони цього зробити не можуть. І в Москві це розуміють. Той, хто може завершити війну поразкою ворога, завершує її, а не шантажує світ.