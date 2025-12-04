Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Каллас закликала ЄС посилити тиск на Росію заради миру

«Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити безглузду агресивну війну проти України та повністю й безумовно вивести всі свої війська та техніку», - заявила глава євродипломатії.

Фото: insidethegames.biz

Лише рішуче посилення тиску на Росію та нарощення підтримки України можуть створити шанс на справедливий мир. 

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні, передає «Укрінформ».

Каллас нагадала учасникам зустрічі, що ОБСЄ створили як інструмент, покликаний не допустити війни на європейському континенті.

«Якщо ми перечитаємо установчі документи цієї організації, то побачимо: вона була створена саме для того, щоб тримати війну подалі від Європи. І все ж один член цієї організації цього не дотримується. Саме Російська Федерація грубо порушує не лише міжнародне право, а й принципи ОБСЄ. Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити безглузду агресивну війну проти України та повністю й безумовно вивести всі свої війська та техніку з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах», — наголосила дипломат.

Кая Каллас повідомила, що за останні 100 років Росія «вторгалася щонайменше до 19 країн, багато з яких сидять за цим столом, у деякі — по три чи навіть чотири рази. Жодна з цих 19 країн ніколи не вторгалася і не нападала на Росію».

За словами глави євродипломатії, будь-яка майбутня мирна угода має бути сфокусована на тому, як змусити Росію відмовитися від агресії та від ревізіоністських зазіхань.

«Європейський Союз залишатиметься на цьому курсі: лише більший тиск на Росію та більша підтримка України змінять баланс і дадуть хоч якусь надію на мир», — підкреслила представниця ЄС.

Каллас сказала, що триває робота над новим пакетом санкцій проти Росії. 
