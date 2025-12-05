ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Єврокомісар Йоргенсен: ЄС ніколи не повернеться до купівлі російських нафти і газу

Європарламент погодив повну відмову від енергоносіїв із РФ.

Єврокомісар Йоргенсен: ЄС ніколи не повернеться до купівлі російських нафти і газу
єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен
Фото: EPA/UPG

Європарламент досяг історичної домовленості щодо поетапного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Це рішення стало «точкою неповернення» у європейській енергетичній політиці.

Таку заяву зробив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, передає Euronews.

За його словами, Єврокомісія вже готує окремий законопроєкт про заборону російської нафти.

Йоргенсен підкреслив, що Європа не має наміру повертатися до залежності від енергоресурсів РФ навіть після завершення війни в Україні.

«Навіть коли настане мир, ми більше не будемо купувати російський газ. Домовленість діятиме навіть після мирної угоди між Росією та Україною», — сказав єврокомісар.

Він також нагадав про енергетичну кризу, яка вибухнула після вторгнення РФ, і додав, що «ми не повинні повторювати помилку, знову потрапивши в залежність від російського газу».

Єврокомісар розкритикував позицію Угорщини та Словаччини, які виступають проти рішення ЄС.

«Я не дуже розумію ці країни. Я вважаю, що ми повинні плечем до плеча виступити проти Путіна, щоб допомогти нашим друзям в Україні», — заявив Йоргенсен і додав, що Єврокомісія готова підтримати держави, які ризикують зіткнутися з перебоями постачання.

Через відсутність одностайності документ довелося ухвалювати не як санкційне рішення, а як торговельну процедуру. Юридичний механізм став компромісом, який дозволив просунутися попри позицію окремих держав-членів.

Йоргенсен пояснив, що ЄС впроваджуватиме обмеження поступово.

Згідно з домовленістю:

  • російський СПГ та трубопровідний газ повністю припинять надходити до ЄС до 31 грудня 2027 року;
  • короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2024 року, потраплять під заборону з 25 квітня 2026 року — для СПГ, 17 червня 2026 року — для трубопровідного газу;
  • довгострокові контракти на СПГ діятимуть до 1 січня 2027 року згідно з положеннями 19-го пакета санкцій;
  • довгострокові контракти на трубопровідний газ будуть заборонені з 30 вересня 2027 року, але за потреби держав-членів ЄС ця дата може бути зміщена на 1 листопада 2027 року, якщо рівень заповнення газових сховищ опиниться під загрозою.
Теми: , , ,
﻿
