А ще через рік планують розпочати обов'язкові медичні комісії.

Бундестаг проголосував за реформу призову до армії: з липня 2027-го всі німецькі юнаки, народжені з 2008 року, проходитимуть обов'язкову медичну комісію. Голосування відбулося 5 грудня, передають BBC і україномовне бюро Deutsche Welle.

Законопроєкт підтримали 323 депутати, один утримався, 272 були проти. Щоб реформа набула чинності з 1 січня, її має схвалити Бундесрат, останнє засідання якого цьогоріч відбудеться 19 числа.

Ініціатива реформи походила від міністра оборони Бориса Пісторіуса. Очікується, що кожного року обов'язкова медкомісія стосуватиметься 300 000 юнаків.

А з наступного року юнаки від 18 років повинні будуть заповнити анкету і вказати дані про фізпідготовку і готовність приєднатися до армії. Дівчата теж зможуть пройти анкетування, але добровільно.

Реформу проводять на тлі вимог НАТО до чисельності особового складу і загрози з боку Росії. Служба в армії Німеччини все ще залишається добровільною, але країна хоче збільшити чисельність Бундесверу. Обов'язковий призов було скасовано ще в 2011 році, але на тлі війни в Україні і ворожих дій росіян проти решти Європи виникають дискусії про його повернення.

При цьому частина німецького суспільства до реформи налаштована скептично або взагалі вороже. По країні відбулися протести. В Гамбурзі близько 1500 людей вийшли на мітинги проти реформи.