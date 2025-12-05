Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСвіт

Бундестаг схвалив реформу армії: з 2026-го юнаки проходитимуть анкетування про готовність вступити до армії

А ще через рік планують розпочати обов'язкові медичні комісії. 

Бундестаг схвалив реформу армії: з 2026-го юнаки проходитимуть анкетування про готовність вступити до армії
Німецькі військовослужбовці у складі бойової групи розширеної передової присутності НАТО у Литві на базі у Пабраде, 7 червня 202
Фото: EPA/UPG

Бундестаг проголосував за реформу призову до армії: з липня 2027-го всі німецькі юнаки, народжені з 2008 року, проходитимуть обов'язкову медичну комісію. Голосування відбулося 5 грудня, передають BBC і україномовне бюро Deutsche Welle.

Законопроєкт підтримали 323 депутати, один утримався, 272 були проти. Щоб реформа набула чинності з 1 січня, її має схвалити Бундесрат, останнє засідання якого цьогоріч відбудеться 19 числа. 

Ініціатива реформи походила від міністра оборони Бориса Пісторіуса. Очікується, що кожного року обов'язкова медкомісія стосуватиметься 300 000 юнаків. 

А з наступного року юнаки від 18 років повинні будуть заповнити анкету і вказати дані про фізпідготовку і готовність приєднатися до армії. Дівчата теж зможуть пройти анкетування, але добровільно. 

Реформу проводять на тлі вимог НАТО до чисельності особового складу і загрози з боку Росії. Служба в армії Німеччини все ще залишається добровільною, але країна хоче збільшити чисельність Бундесверу. Обов'язковий призов було скасовано ще в 2011 році, але на тлі війни в Україні і ворожих дій росіян проти решти Європи виникають дискусії про його повернення.

При цьому частина німецького суспільства до реформи налаштована скептично або взагалі вороже. По країні відбулися протести. В Гамбурзі близько 1500 людей вийшли на мітинги проти реформи. 
