Війна

Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому

За словами сенатора, миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією.

Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, реагуючи на нічний обстріл Києва та всієї України, висловив думку, що миру між Україною та РФ не буде, доки очільник Кремля Путін вважає, що він керує ситуацією. 

“Я сподіваюся, що зустрічі в Женеві принесуть плоди, і що Україна та Сполучені Штати зможуть домовитися про шляхи припинення цієї жахливої війни. Я вдячний президенту Трампу та його команді за спроби просувати мир. Однак мені зрозуміло, що миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією. Він наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Якщо на це погодитись – це заохотить ще більше агресії в усьому світі, і це обернеться проти всіх нас”, – написав Грем.

Сенатор зазначив, що у цьому відношенні Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії. 

“Я сподіваюся, що ми скоро зможемо знайти почесний і справедливий мир. Але якщо Путін продовжуватиме відкидати угоди про припинення вогню, йти на компроміси щодо мирних пропозицій та наполягати на капітуляції, тоді настав час для Сполучених Штатів та решти світу почати розігрувати свої карти по-іншому”, – написав республіканець.

  • Минулого тижня постійний представник Сполучених Штатів в ООН Майк Волтц під час виступу у Раді безпеки заявив, що відмова Росії припинити вогонь в Україні може призвести до запровадження проти Москви додаткових санкцій. Крім того, у разі ігнорування Кремлем закликів до зупинки бойових дій Вашингтон готовий і надалі надавати зброю для оборони України.
﻿
