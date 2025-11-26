Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЗМІ: Трампа не цікавлять деталі мирної угоди між Україною і Росією

Президент США готовий погодити будь-який документ, аби той завершив війну і був швидко підписаний.

За інформацією з Білого дому, отриманою виданням Politico, президент США Дональд Трамп не зацікавлений у пропрацюванні конкретних умов мирного плану для завершення війни між Росією та Україною - його цікавить лише якомога швидше підписання підсумкової угоди.

Співрозмовники видання з оточення глави держави підтвердили, що Трамп "готовий підтримати документ будь-якого змісту, аби він швидко задовольнив обидві сторони і призвів до зупинки війни". Президент розглядає себе виключно у ролі посередника і не бажає схилятися на бік жодної зі сторін - разючий контраст з його попердником Джо Байденом і європейськими союзниками, які підтримують Україну як жертву агресії.

Це пояснює, чому деталі мирного плану Вашингтона тривалий час залишалися нечіткими та змінними, а сам республіканець міг буквально за добу заявити про те, що Президент України Володимир Зеленський має підписати угоду до Дня подяки - а потім сказати, що насправді план "не є остаточною пропозицією". 
