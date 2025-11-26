Росіяни скинули вибухівку з дрона на двох цивільних у Херсоні

Росіяни скинули вибухівку з дрона на 16-річну дівчину та 22-річну мешканок міста Херсон. Вони зазнали контузій і вибухових травм.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 17:15 росіяни атакували з БпЛА Корабельний район Херсона. Ворог скинув вибухівку з дрона на 16-річну дівчину та 22-річну жінку. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", – ідеться у повідомленні.
Бригада “швидкої” надала постраждалим меддопомогу на місці.
- 26 листопада російські окупанти знову обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Частково знеструмлені Дніпровський та Центральний райони. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням.