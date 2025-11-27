​Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулися 112 боїв

Cтаном на 16.00 27 листопада відбулися вже 112 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема, Заріччя Чернігівської області.

П’ять ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще дві атаки тривають. Також противник завдав одного авіаудару, скинув три керовані авіабомби, здійснив 72 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог три рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На Куп’янському відбили чотири ворожі атаки у напрямку населених пунктів Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському російська армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове та в бік Ставок. Сили оборони успішно зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському ворог десять разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Костянтинівському загарбник 16 разів атакував у напрямках Костянтинівки, Степанівки, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Покровському окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Одинадцять бойових зіткнень тривають.

На Олександрівському противник десять разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне та в напрямку Олексіївки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському зупиняли десять спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.

На Оріхівському Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Степового. Ще одне боєзіткнення з ворогом досі триває.

На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.