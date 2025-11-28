Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Чому регулярне обстеження зору таке важливе: рекомендації лікаря-офтальмолога

Чому регулярне обстеження зору таке важливе: рекомендації лікаря-офтальмолога

Здоров’я очей — один зі складників комфортного життя. Однак через повсякденне екранне навантаження, тривалу монотонну роботу, сонячне випромінення, вікові та генетичні фактори падає гострота зору. Перші симптоми більшості офтальмологічних захворювань непомітні. Виявити їх може лише досвідчений лікар.

Важливість регулярної діагностики

"Обстеження лікарем-офтальмологом — перший крок до здоров’я очей", нагадує лікар офтальмологічної клініки «Візіум» Трубчанінова Анастасія Сергіївна. Діагностика потрібна не лише напередодні лазерної корекції зору, на яку можна записатися тут: https://visium.ua/ua/uslugi/lazernaya_korrektsiya_zreniya/, але й на регулярній основі задля профілактики розповсюджених захворювань. Деякі патології, наприклад діабетична ретинопатія та глаукома, на перших стадіях прогресують без виражених ознак. Діагностувати ці захворювання можна лише в процесі офтальмологічних досліджень. Коли необхідно записатися на консультацію:

●       доводиться щодня працювати з комп’ютером;

●       з’явилися ознаки зниження гостроти зору;

●       слизова очей регулярно пересихає, що супроводжується дискомфортом;

●       попередньо діагностували цукровий діабет, атеросклероз, гіпертонію;

●       вік перевищує 40 років.

Регулярні огляди в офтальмолога необхідні, якщо виявлена генетична схильність до патологій рефракції та дегенеративних захворювань сітківки. Це правило розповсюджується на пацієнтів безвідносно вікової категорії.

Діагностика зору необхідна всім, кому показане використання оптики для корекції рефракції. Дослідження виконують суворо в індивідуальному порядку. За результатами лікар виписує пацієнту рецепт на лінзи або окуляри.

Особливості діагностики

Перевірка стану зору складається з кількох важливих етапів. Передусім це тестування за допомогою спеціальних таблиць. Повноцінна діагностика стану зору, зокрема дослідження стану очного дна, неможлива без попереднього розширення зіниць. Для цього використовують спеціальні краплі. До переліку процедур також належить огляд зорового нерва та сітківки.

Для оцінки рефракції використовують методи комп’ютерної діагностики. Сучасне обладнання допомагає визначити ступінь астигматизму, коротко- та далекозорості.

Для вимірювання внутрішньоочного тиску застосовують пневмотонометрію. Це високоточний безконтактний метод діагностики. Його використовують, якщо пацієнт схильний до розвитку глаукоми.

Сучасна офтальмологічна діагностика — запорука збереження гарного стану здоров’я очей.

 
﻿
