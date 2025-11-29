Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСуспільствоВійна

Матернова: "доки Москва говорить мовою ракет, дронів та крові – будь-яка пропозиція миру звучить як фарс"

Пані посол висловила обурення діями Кремля.

Матернова: "доки Москва говорить мовою ракет, дронів та крові – будь-яка пропозиція миру звучить як фарс"
Фото: casprezeny.azet.sk

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергову російську атаку по Києву та заявила, що обурена діями РФ.

"Доки Москва говорить мовою ракет, дронів та крові, будь-яка пропозиція миру звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Чи так вони хочуть угоди? Чи вони просто вдають? Чи вбивства та напади просто для них більш природні?", – зазначає пані посол у Фейсбук.

Як наголошує пані посол, минулої ночі російські винищувачі випустили 36 ракет і майже 600 дронів по Києву та інших регіонах України. 

Удари були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства. "Це не вперше — Україна щодня опиняється під обстрілом. Вогонь спрямований не на лінію фронту, а на цивільну інфраструктуру. Страждають діти, жінки та люди похилого віку".

"Росія атакує в той момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями щодо можливої мирної угоди, коли настає холодна зима та коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру – але лише справедливого та стійкого миру, що поважає суверенітет та гідність України", – додає Катаріна Матернова.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies