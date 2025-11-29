Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на чергову російську атаку по Києву та заявила, що обурена діями РФ.

"Доки Москва говорить мовою ракет, дронів та крові, будь-яка пропозиція миру звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Чи так вони хочуть угоди? Чи вони просто вдають? Чи вбивства та напади просто для них більш природні?", – зазначає пані посол у Фейсбук.

Як наголошує пані посол, минулої ночі російські винищувачі випустили 36 ракет і майже 600 дронів по Києву та інших регіонах України.

Удари були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства. "Це не вперше — Україна щодня опиняється під обстрілом. Вогонь спрямований не на лінію фронту, а на цивільну інфраструктуру. Страждають діти, жінки та люди похилого віку".

"Росія атакує в той момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями щодо можливої мирної угоди, коли настає холодна зима та коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру – але лише справедливого та стійкого миру, що поважає суверенітет та гідність України", – додає Катаріна Матернова.