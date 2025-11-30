Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Херсоні через російську атаку госпіталізували хлопчика

У 13-річної дитини діагностували мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес, акубаротравму та цефалгію.

У Херсоні через російську атаку госпіталізували хлопчика
Фото: Ксенія Новицька

У Херсоні стало відомо про постраждалого хлопчика, який напередодні потрапив під атаку російського безпілотника в Дніпровському районі.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

У дитини, 13 років, діагностували мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес, акубаротравму та цефалгію. Його госпіталізовано.

Поранення дитина отримала 29 листопада приблизно о 15:10 внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона на цивільний автомобіль.

  • Зранку 30 листопада через російські обстріли Херсона постраждали троє людей. Вони отримують меддопомогу.

  • Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.
