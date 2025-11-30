У Херсоні через російську атаку госпіталізували хлопчика

У 13-річної дитини діагностували мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес, акубаротравму та цефалгію.

У Херсоні стало відомо про постраждалого хлопчика, який напередодні потрапив під атаку російського безпілотника в Дніпровському районі.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

У дитини, 13 років, діагностували мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес, акубаротравму та цефалгію. Його госпіталізовано.

Поранення дитина отримала 29 листопада приблизно о 15:10 внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона на цивільний автомобіль.