У Херсоні через російську атаку госпіталізували хлопчика

У Херсоні стало відомо про постраждалого хлопчика, який напередодні потрапив під атаку російського безпілотника в Дніпровському районі.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
У дитини, 13 років, діагностували мінно-вибухову травму, гостру реакцію на стрес, акубаротравму та цефалгію. Його госпіталізовано.
Поранення дитина отримала 29 листопада приблизно о 15:10 внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона на цивільний автомобіль.
- Зранку 30 листопада через російські обстріли Херсона постраждали троє людей. Вони отримують меддопомогу.
-
Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.