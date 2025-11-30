Зранку 30 листопада через російські обстріли Херсона постраждали троє людей. Вони отримують меддопомогу.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Впродовж години внаслідок ворожих ударів по Дніпровському району поранення дістали троє чоловіків, яким 53, 73 та 58 років", – ідеться у повідомленні.

Стан першого потерпілого медики оцінюють як легкий, двох інших – середнього ступеня тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Минулої доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 – дістали поранення.