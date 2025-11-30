Кислиця про перемовини зі США: зустріч змістовна і поки що конструктивна

Змістовним і конструктивним назвав початок переговорів України і США 30 листопада учасник переговорної групи від нашої держави, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

«Це був гарний початок нинішньої зустрічі.. Дуже змістовна й поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційно прогресивному результату», - написав Кислиця у соцмережі Х.

Він відзначив «відмінне лідерство» Марко Рубіо.

«Як і в Женеві, я ціную ставлення Джареда Кушнера та те, як він викладає своє бачення», - додав Кислиця.

Наразі у перемовинах почалася пауза, пише «Суспільне».