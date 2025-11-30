Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

Кислиця про перемовини зі США: зустріч змістовна і поки що конструктивна

«Тепла атмосфера, що сприяє потенційно прогресивному результату», - додав заступник глави МЗС.

Кислиця про перемовини зі США: зустріч змістовна і поки що конструктивна
Сергій Кислиця
Фото: ЕРА/UPG

Змістовним і конструктивним назвав початок переговорів України і США 30 листопада учасник переговорної групи від нашої держави, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

«Це був гарний початок нинішньої зустрічі.. Дуже змістовна й поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційно прогресивному результату», - написав Кислиця у соцмережі Х.

Він відзначив «відмінне лідерство» Марко Рубіо. 

«Як і в Женеві, я ціную ставлення Джареда Кушнера та те, як він викладає своє бачення», - додав Кислиця.

Наразі у перемовинах почалася пауза, пише «Суспільне».

  • 29 листопада Володимир Зеленський змінив склад делегації, яка представлятиме Україну в переговорах зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ щодо миру. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies