Через ранкову атаку у місті Дніпро кількість постраждалих зросла до 43 осіб, 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані.
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Унаслідок ранкової атаки у Дніпрі понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.
"FPV-дронами агресор вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах, що на Нікопольщині. Жертв і поранених немає", — ідеться у повідомленні.
- Упродовж дня російські війська продовжували обстрілювати населні пункти Херсонщини. Відомо про 13 постраждалих мешканців області.