Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Про американський “мирний план” та його пункти
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
У Дніпрі унаслідок російських обстрілів понівечені адмінбудівля та авто, зросла кількість поранених, — ОВА

10 людей перебувають у важкому стані.

У Дніпрі унаслідок російських обстрілів понівечені адмінбудівля та авто, зросла кількість поранених, — ОВА
наслідки обстрілу Дніпра
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через ранкову атаку у місті Дніпро кількість постраждалих зросла до 43 осіб, 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані.

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Унаслідок ранкової атаки у Дніпрі понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.

"FPV-дронами агресор вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах, що на Нікопольщині. Жертв і поранених немає", — ідеться у повідомленні.
