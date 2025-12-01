Через ранкову атаку у місті Дніпро кількість постраждалих зросла до 43 осіб, 30 з них лишаються в лікарні. 10 досі у важкому стані.

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Унаслідок ранкової атаки у Дніпрі понівечені адмінбудівля, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.

"FPV-дронами агресор вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах, що на Нікопольщині. Жертв і поранених немає", — ідеться у повідомленні.