«Хробаколовка»: Мадяр показав, як СБС рясно засіяли землю трупами ворогів на невеликій ділянці фронту

Полеглих ворогів настільки багато, що новим штурмовикам доводиться йти по їхніх трупах.

Раніше в інтернеті розійшлось фото з ділянки фронту, яка повністю усіяна трупами ворогів. Як виявилося, це кадр, знятий з дрона Сил безпілотних систем, який фіксував результати роботи пілотів 414 бригади «Птахи Мадяра».  Про це написав командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді та опублікував детальне відео знищення десятків російських солдатів в одному місці. 

«Норм розійшлося те фото інтернетом. Зараз я покажу вам, як то було насправді. Пілоти 414 бригади Птахи Мадяра ту хробаколовку взяли під тотальну опіку. Приготуйте попкорн», - написав «Мадяр».

В ролику показано, як в одному місці росіяни багато разів намагаються подолати невелику ділянку фронту, але їх знову і знову знищують українські дрони, і вдень, і вночі. На останніх хвилинах видно, що полеглих ворогів настільки багато, що новим штурмовикам доводиться йти по їхніх трупах.  

Відео без блюру можна подивитись в телеграм-каналі "Мадяра" за посиланням - https://t.me/robert_magyar/1661

Крім того, "Мадяр" опублікував посилання на Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА», де зазначено, що лише за листопад вони знищили 8448 російських солдат.

Нагадаємо, нещодавно «Мадяр» заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів. 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя. На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням - https://usforces.army

 Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332
