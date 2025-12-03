В Україні почали продавати новорічні ялинки: ціни стартують від 210 грн

За сезон планується реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев.

Держпідприємство "Ліси України" розпочало продаж різдвяних ялинок. Наразі вже реалізовано близько 10 тис. дерев.

Загалом за сезон планується реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев. Якщо попит буде вищим, заготовлять додаткову кількість ялинок.

У господарствах ДП "Ліси України" - 2,7 тис. га ялинкових плантацій, на яких росте 7,8 млн дерев.

Ціни на новорічні хвойні дерева у порівнянні з минулим роком майже не змінилися - від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця - від 240-280 грн.

Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв). Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Окрім того, лісництва деяких філій пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн в залежності від розмірів.