В Україні почали продавати новорічні ялинки: ціни стартують від 210 грн

За сезон планується реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев.

В Україні почали продавати новорічні ялинки: ціни стартують від 210 грн
Архівне фото
Фото: Анна Стешенко

Держпідприємство "Ліси України" розпочало продаж різдвяних ялинок. Наразі вже реалізовано близько 10 тис. дерев.

Про це повідомила пресслужба підприємства у Telegram.

Загалом за сезон планується реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев. Якщо попит буде вищим, заготовлять додаткову кількість ялинок. 

У господарствах ДП "Ліси України" - 2,7 тис. га ялинкових плантацій, на яких росте 7,8 млн дерев.

Ціни на новорічні хвойні дерева у порівнянні з минулим роком майже не змінилися - від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця - від 240-280 грн.

Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв). Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Окрім того, лісництва деяких філій пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн в залежності від розмірів.
﻿
