ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні перед новорічними святами втричі збільшили штрафи за незаконну рубку ялинок

Розмір штрафу залежить від місця незаконно зрубаної новорічної ялинки та діаметра дерева.

В Україні перед новорічними святами втричі збільшили штрафи за незаконну рубку ялинок
Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція

Державне підприємство "Ліси України " з кінця листопада реалізувало понад 17 тисяч різдвяних ялинок на 3,5 млн грн і розпочало рейди із виявлення незаконних рубок. Штрафи перед новорічними святами підвищено втричі.

Про це повідомила пресслужба держпідприємства в Telegram.

Для охорони хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період філіями сформовано 295 мобільних рейдових груп, до складу яких входить майже 1000 осіб. Ці групи вже провели 385 спільних рейдів, під час яких виявили 34 випадки незаконних рубок хвойних дерев та склали 28 адміністративних протоколів сумарно на понад 14 тис. грн.

Розмір штрафу залежить від місця незаконно зрубаної новорічної ялинки та діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року: до 10 см - 893 грн (у заповідниках - 7,6 тис. грн); 10,1-14 см - 1,5 тис. грн (13,3 тис. грн); 14,1-18 см - понад 4 тис. грн (34,7 тис. грн).

"У грудні та січні штрафи вищі у три рази! В разі істотної шкоди (від 30,2 тис. грн) від вирубки та збуту незаконно зрубаних дерев передбачено кримінальне покарання!" – попередило держпідприємство.

Наразі найбільше ялинок продали у філіях "Центральний лісовий офіс" - 6,9 тис., "Північний лісовий офіс" - 3,7 тис. та "Поліський лісовий офіс" - 3,4 тис. Середня ціна однієї  ялинки - 202 грн з ПДВ.  

Держпідприємство нагадало, що його філії організують роздрібну торгівлю на понад 300 торгових майданчиках: в лісових господарствах, ярмарках і ринках населених пунктів. Крім того, ялинку можна передзамовити, зателефонувавши у найближче лісництво, яке їх реалізує. Після цього приїхати, оплатити (здійснити оплату можна через термінал у лісництві/надлісництві, у відділенні банку або через онлайн-банкінг) та забрати новорічне дерево.

Ціни на новорічні хвойні дерева порівняно з минулим роком майже не змінилися - в середньому від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця — від 240-280 грн. Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся. Наприклад, на Волині 1,5-метрова сосна коштує 180 грн, на Сумщині та Чернігівщині - 170 грн. Трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня та поблизу великих міст. 

Лісництва деяких філій також пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн залежно від розмірів.

Як повідомлялося, 3 грудня ДП "Ліси України" розпочало продаж різдвяних ялинок.
﻿
