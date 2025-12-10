Обшуки пройшли у центральному апараті ДПС, а також у регіональних відділеннях у Миколаївській та Хмельницькій областях.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у Державній податковій службі.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

“Щодо візиту до податкової представників НАБУ. Бачимо багато версій і різноманітну інформацію. Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС”, – повідомила Державна податкова служба.

Відомство зазначає, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

“Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів. Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями”, – заявили податківці.

Водночас “Економічна правда” із посиланням на джерела повідомляє, що обшуки можуть бути пов'язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетиці.