Суспільство

НАБУ проводить обшуки у Державній податковій службі

Обшуки пройшли у центральному апараті ДПС, а також у регіональних відділеннях у Миколаївській та Хмельницькій областях.

НАБУ проводить обшуки у Державній податковій службі
ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у Державній податковій службі. 

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

“Щодо візиту до податкової представників НАБУ. Бачимо багато версій і різноманітну інформацію. Офіційно: 10 грудня  детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС”, – повідомила Державна податкова служба

Відомство зазначає, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств. 

“Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів. Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями”, – заявили податківці.

Водночас “Економічна правда” із посиланням на джерела повідомляє, що обшуки можуть бути пов'язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетиці.
