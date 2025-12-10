Директор НАБУ: робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів справи «Мідас» досліджується

Бюро скерувало низку запитів щодо оборонних закупівель та походження коштів, внесених як застави у кримінальних провадженнях, зокрема в межах операції «Мідас».

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів справи «Мідас» досліджується.

Про це посадовець повідомив під час засідання ТСК у Верховній Раді.

У напрямі оборонних закупівель НАБУ направило чотири запити — від 13 та 23 січня, а також від 10 та 18 квітня 2025 року. Відповідь від Фінмону надійшла лише 25 листопада.

«Вони скерували запити до підрозділів фінансової розвідки іноземних країн і очікують відповіді, щоб узагальнити матеріал», — пояснив Кривонос, додавши, що затримка пов’язана з тривалим отриманням інформації від іноземних партнерів.

Також Кривонос повідомив, що перший запит щодо походження коштів для застав фігурантів справи «Мідас» до Фінмоніторингу було скеровано 13 листопада цього року, а наступного дня — доповнення після отримання даних від ВАКС щодо юридичних осіб, які вносили застави.

«Враховуючи, що підозрювані отримували запобіжні заходи поступово, ми надсилали нові запити аж до 28 листопада», — зазначив він.

За словами директора НАБУ, закон прямо забороняє використання коштів, здобутих злочинним шляхом, для сплати застави.

Тому Бюро перевіряє джерела походження внесків як фізичних, так і юридичних осіб.

«Ми отримали частину відповідей від Держфінмоніторингу, зокрема щодо компаній “Вангар” та “Варрос Energy”. Але походження коштів окремих фізичних осіб досі не досліджено», — наголосив Кривонос.