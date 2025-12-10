Директор НАБУ: робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів справи «Мідас» досліджується

Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів справи «Мідас» досліджується.
Про це посадовець повідомив під час засідання ТСК у Верховній Раді.
У напрямі оборонних закупівель НАБУ направило чотири запити — від 13 та 23 січня, а також від 10 та 18 квітня 2025 року. Відповідь від Фінмону надійшла лише 25 листопада.
«Вони скерували запити до підрозділів фінансової розвідки іноземних країн і очікують відповіді, щоб узагальнити матеріал», — пояснив Кривонос, додавши, що затримка пов’язана з тривалим отриманням інформації від іноземних партнерів.
Також Кривонос повідомив, що перший запит щодо походження коштів для застав фігурантів справи «Мідас» до Фінмоніторингу було скеровано 13 листопада цього року, а наступного дня — доповнення після отримання даних від ВАКС щодо юридичних осіб, які вносили застави.
«Враховуючи, що підозрювані отримували запобіжні заходи поступово, ми надсилали нові запити аж до 28 листопада», — зазначив він.
За словами директора НАБУ, закон прямо забороняє використання коштів, здобутих злочинним шляхом, для сплати застави.
Тому Бюро перевіряє джерела походження внесків як фізичних, так і юридичних осіб.
«Ми отримали частину відповідей від Держфінмоніторингу, зокрема щодо компаній “Вангар” та “Варрос Energy”. Але походження коштів окремих фізичних осіб досі не досліджено», — наголосив Кривонос.
- Також сьогодні під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець заявив, що ДБР встановило факт відвідування Бюро учасниками злочинної групи «Мідас». Мету візиту та причетних працівників Бюро слідство вже встановило. ДБР також перевіряє можливий тиск угруповання «Мідас» на слідчих та вплив на розслідування справ «Енергоатому».