Сирський: ми маємо успіхи на фронті, але не афішуємо, щоб вберегти військових

Головнокомандувач стверджує, що просування ворога є більшим в повідомленнях його пропаганди, ніж насправді. 

Сирський: ми маємо успіхи на фронті, але не афішуємо, щоб вберегти військових
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Розміри російської брехні перевищують реальні темпи просування окупаційних військ в рази. Противник використовує дезінформацію і фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на українське суспільство та армію.

Про це головком Олександр Сирський повідомив на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LB. Він закликав не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди.

“Звісно, інколи хочеться більше показувати, що ми теж проводимо активні дії та маємо результати, а не тільки відступаємо. Але ж від цього залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль. Бо як тільки ми розповімо чи покажемо – ворог одразу ж перекидає туди додаткові війська, або туди летять ракети. Для нас це спричиняє додаткові втрати, тоді як ми намагаємося їх мінімізувати”, – сказав він.
