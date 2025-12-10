Сирський: ми маємо успіхи на фронті, але не афішуємо, щоб вберегти військових

Розміри російської брехні перевищують реальні темпи просування окупаційних військ в рази. Противник використовує дезінформацію і фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на українське суспільство та армію.

Про це головком Олександр Сирський повідомив на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LB. Він закликав не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди.

“Звісно, інколи хочеться більше показувати, що ми теж проводимо активні дії та маємо результати, а не тільки відступаємо. Але ж від цього залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль. Бо як тільки ми розповімо чи покажемо – ворог одразу ж перекидає туди додаткові війська, або туди летять ракети. Для нас це спричиняє додаткові втрати, тоді як ми намагаємося їх мінімізувати”, – сказав він.