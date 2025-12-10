Подробиці про спецоперацію "Павутина": ледь не зірвалася, коли водій побачив дрони під дахом будиночка

Йому сказали, що це безпілотники, призначені для стеження мисливцями за тваринами.

Американське медіа Wall Street Journal опублікувало деталі про спецоперацію "Павутина", проведену СБУ в червні. Журналісти назвали її однією з найзухваліших операцій сучасної війни.

"Павутина" ледь не зірвалася на самому початку, оскільки водій вантажівки, що перевозив модульні будиночки, де були сховані дрони, знайшов їх. Він зателефонував менеджеру, який його найняв – українцю Артему Тимофеєву, і сказав, що дах одного будиночка з'їхав, а під ним виявилися безпілотники.

Тимофеєв вдав, що не знає, про що йдеться. Цей українець, що мешкав у Росії, був головним координатором спецоперації на місці.

Далекобійнику сказали, що ці будиночки – мисливські, а дрони в них призначені для спостереження за тваринами. Цю легенду вигадав голова СБУ, з яким зв'язалися під час цієї непередачуваної події. Водій повірив, полагодив дах, спецоперація продовжилась. Через п'ять днів понад сто безпілотників вилетіли з будиночків, що стояли на чотирьох вантажівках, і полетіли до російських аеродромів, з яких атакували українців. За годину атаки десятки літаків були знищені або зазнали пошкоджень.

За даними журналістів, президент Володимир Зеленський дав вказівку голові СБУ Василю Малюку зайнятися російськими літаками на землі в 2023 р., коли окупанти активно обстрілювали Україну з літаків поза межами досяжності ППО.

В одного зі співробітників СБУ, який займався плануванням операції, виникла ідея з модульними будиночками як стартовими майданчиками для дронів. Завдяки електричній та інженерній майстерності створили спеціальні замки для дахів, які були сконструйовані так, щоб відкриватися при дистанційному управлінні. Будинки були оснащені акумуляторами та сонячними панелями для підтримки зв'язку з Україною та заряджання дронів.

Фото: WSJ Операція Павутина

Самі дрони були простішим завданням. Виготовили БпЛА розміром з тарілку, що могли переносити чотири фунти спеціальної вибухівки.

Пілоти цих дронів не знали, що саме вони атакуватимуть. Це були найкращі дронарі СБУ, і вони кожного дня тренувалися, аби розвинути м'язову пам'ять.

Дрони розробили для автономного польоту до цільового аеропорту. Пілот у Києві брав на себе управління, використовуючи з'єднання через місцеві вежі стільникового зв'язку та використовуючи сигнал з камери на дроні.

"Той, хто робив будиночки, не знав, що будиночки поїдуть під аеродроми, так само і той, хто виготовляв дрони, не знав, що дрони полетять саме на ці літаки", – сказав Малюк у коментарі електронною поштою.

Далі дрони та будиночки потрібно було таємно перевезти до Росії. Для цього СБУ використала свої знання в боротьбі з контрабандою, але навпаки: сама нею скористалася. Служба безпеки доставляла свої вироби через кордон, використовуючи контрабандні схеми, в тому числі скориставшись корупцією у російських митних органах. Дрони були розібрані на частини для подальшої збірки. Будиночки мали документи, які хибно ідентифікували їхнє походження.

Далі СБУ треба було знайти збирача дронів у Росії. Вибір пав на колишнього діджея та його дружини-тату-майстра – Артема і Катерину. Артем після 2014 року переїхав до Росії. СБУ мала бути впевнененою в ньому і Катерині, тому їх привезли до Львова, щоб перевірити на детекторі брехні. Переконавшись у їхній лояльності, СБУ поставила подружжя у центр операції. Тимофєєви швидко навчилися збирати дрони та будиночки.

Коли вони повернулися до Росії, їх допитували на кордоні співробітники ФСБ. У подружжя були російські паспорти, але місцем їхнього народження була вказана Україна, що викликало підозру. Їх пропустили через три години.

Повернувшись до Челябінська, Артем створив логістичну компанію, орендувавши великий склад та офіс у промисловій частині міста.

Тимофєєв почав купувати вантажівки та наймати водіїв. Він розмістив оголошення на російському вебсайті та провів співбесіди з 20 кандидатами. Водії мали бути надійними, але не допитливими, пройшовши не лише перевірку Тимофєєва, але й таємну перевірку СБУ.

Тим часом Катерина продовжувала набивати тату, а також допомагала в операції.

До кінця квітня все було готове. СБУ хотіла завдати свого удару приблизно на день перемоги в Росії 9 травня, але деякі водії активно пили під час вяткувань, тож операцію довелося відкласти.

Нарешті, з 23 по 26 травня п'ять вантажівок, які перевозили вісім будиночків, вирушили з Челябінська у кількаденні подорожі, прямуючи в різних напрямках. Водії не знали про свій справжній вантаж.

Лише 1 червня, в день виконання операції, Малюк розкрив пілотам дронів справжню ціль. В останній момент виникли негаразди з двома будиночками.

"Співробітники СБУ в Києві намагалися допомогти водієві налаштувати проводку всередині одного з будиночків, але вона, здавалося, не працювала. Потім він перестав відповідати на дзвінки. Пізніше в Інтернеті з'явилися зображення згорілих будиночків, що свідчить про те, що щось спровокувало пожежу, яка призвела до вибуху хатинок та їхнього вантажу, вбивши водія", – повідомили журналісти.

Тим часом інші чотири вантажівки прибули та були готові до місії.

Пілоти зайняли свої місця. За тисячі миль від них дахи будиночків розсунулися, і 117 дронів вилетіли до аеродромів. Пілоти управляли безпілотниками через монітори, і незабаром біля них збиралися групи, які спостерігали за подіями.

"Як тільки відбулися перші влучання, не було нічого складного з тим, щоб зрозуміти, куди летіти. Ви просто набрали висоту, побачили чорний дим і зрозуміли, куди летіти", – прокоментував один з пілотів.