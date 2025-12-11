Окупанти поранили двох мешканців Запорізької області

Ворог завдав майже 500 ударів по території області.

Упродовж доби 63-річний чоловік та 71-річна жінка дістали поранень внаслідок ворожих атак на Пологівський район Запорізької області.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 470 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Тернуватому.

291 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Зелене, Солодке, Затишшя.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Степового, Гуляйполя, Варварівки та Новоандріївки.

171 артилерійський удар нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки, Зеленого, Солодкого та Затишшя.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.