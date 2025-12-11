Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Окупанти поранили двох мешканців Запорізької області

Ворог завдав майже 500 ударів по території області. 

Окупанти поранили двох мешканців Запорізької області
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби 63-річний чоловік та 71-річна жінка дістали поранень внаслідок ворожих атак на Пологівський район Запорізької області. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 470 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Тернуватому.

291 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Зелене, Солодке, Затишшя.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Розумівки, Степового, Гуляйполя, Варварівки та Новоандріївки.

171 артилерійський удар нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Варварівки, Зеленого, Солодкого та Затишшя.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.
