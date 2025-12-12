Мешканку Харківщини підозрюють у сприянні незаконній паспортизації на окупованій території

Співробітники поліції Харківської області підозрюють мешканку Куп’янського району у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Досудове розслідування встановило, що 54-річна жителька Куп’янщини погодилася на пропозицію представників збройних сил РФ і добровільно зайняла посаду “заступника начальника відділу міграційної служби” так званого “управлєнія внутрєнніх дєл врємєнной гражданской адміністраціі Харьковской області”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, з липня до початку вересня 2022 року жінка приймала заяви від місцевих мешканців щодо оформлення паспортів громадян РФ, проводила опитування населення, здійснювала переклад документів на російську мову. Також вона виконувала іншу роботу, спрямовану на організацію паспортизації на окупованій території.

Жінці заочно повідомили жінці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, їй загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.