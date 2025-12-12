За добу в зоні відповідальності Сил оборони півдня в полон здалися 12 російських військовослужбовців.

Інформація про нібито захоплення населеного пункту Новоданилівка Запорізької області не відповідає дійсності.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Фейсбук.

Сили оборони оприлюднили відео, де двоє російських бійців добровільно здаються в полон українським захисникам поблизу Новоданилівки на Запоріжжі. А також додали, що лише за добу в зоні їхньої відповідальності здалися в полон 12 російських військовослужбовців.

"Окупанти мають занадто низький моральний дух, спричинений нелюдським ставленням, жахливими умовами та безвідповідальними рішеннями командування, яке відправляє своїх солдат "на м'ясо". Вони відмовляються гинути ні за що, а тому приймають єдине правильне рішення", – ідеться у повідомленні.

Українські військові забезпечили полоненим супровід та безпеку, "аби тих по дорозі не мінуснули свої ж".