В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Сили оборони півдня спростували захоплення росіянами Новоданилівки на Запоріжжі

За добу в зоні відповідальності Сил оборони півдня в полон здалися 12 російських військовослужбовців.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Інформація про нібито захоплення населеного пункту  Новоданилівка Запорізької області не відповідає дійсності. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Фейсбук.

Сили оборони оприлюднили відео, де двоє російських бійців добровільно здаються в полон українським захисникам поблизу Новоданилівки на Запоріжжі. А також додали, що лише за добу в зоні їхньої відповідальності здалися в полон 12 російських військовослужбовців.

"Окупанти мають занадто низький моральний дух, спричинений нелюдським ставленням,  жахливими умовами та безвідповідальними рішеннями командування, яке відправляє своїх солдат "на м'ясо". Вони відмовляються гинути ні за що, а  тому приймають єдине правильне рішення", – ідеться у повідомленні.

Українські військові забезпечили полоненим супровід та безпеку, "аби тих по дорозі не мінуснули свої ж".
