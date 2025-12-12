Росіяни атакували Україну ракетами
Ракетний удар по Одещині пошкодив судно в порту Чорноморськ, — Зеленський

Удари РФ доводять, що Росія не сприймає достаньо серйозно шанс на дипломатію.

Ракетний удар по Одещині пошкодив судно в порту Чорноморськ, — Зеленський
наслідки російських ударів
Фото: ДСНС Одещини

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий ракетний удар Росії по Одещині, унаслідок якого пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. 

За словами Президента, атака не мала жодної військової мети й лише підтверджує, що Росія продовжує війну проти нормального життя українців.

Напередодні російські війська також здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Одеси. Зеленський нагадав, що питання безпеки регіону він раніше обговорював із президентом Дональдом Трампом, акцентуючи на важливості міжнародної солідарності.

"Цей удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Це ще раз доводить, що росіяни не сприймають серйозно дипломатичні шанси та ведуть війну на знищення нормального життя в Україні", – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що саме Росія затягує війну, тоді як Україна та її партнери прагнуть миру. Він подякував усім державам і лідерам, які поширюють правдиву інформацію та не дають російській пропаганді впливати на політичні рішення.

"Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення", – додає Президент.

У регіонах, які потерпають від атак — Одеса, Чорноморськ, Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя та міста Донеччини — тривають заходи з порятунку та захисту мирного населення.

Зеленський наголосив, що бажання Москви продовжувати війну напряму залежить від реакції світу.

"Треба, щоб у світу залишались правильні орієнтири: хто б’є по цивільних, а хто захищає мир. Дякую всім, хто з Україною і продовжує тиснути на Росію заради справжнього миру", – наголошує Зеленський.
