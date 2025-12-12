Вісім людей постраждали внаслідок ворожих ударів безпілотників по Харківщині

У Нововодолазькій громаді через влучання по АЗС постраждали 5 осіб.

Вдень 12 грудня російські ударні дрони, попередньо типу "Герань-2", атакували кілька населених пунктів Харківської області. Унаслідок ворожих атак постраждали восьмеро людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у Нововодолазькій громаді зафіксовано влучання по території автозаправної станції. Унаслідок атаки поранення та травми отримали п’ятеро людей.

У місті Мерефа удар спричинив пошкодження житлових будинків і господарчих споруд. Троє місцевих мешканців — дві жінки (42 та 71 року) та 33-річний чоловік — зазнали гострої стресової реакції.

У селищі Краснокутськ Богодухівського району пошкоджено будівлю підприємства та транспортні засоби.

За процесуального керівництва Харківської та Богодухівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст.438 КК України).