ГоловнаСуспільствоВійна

Омбудсман заявив про погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму

Щонайменше 224 громадяни України з Криму зараз перебувають у статусі осіб, яких окупаційна влада незаконно позбавила свободи.

Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

У тимчасово окупованому Криму продовжуються системні утиски, безпідставні затримання та тиск на українців, а ситуація з правами людини щодня погіршується. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, щонайменше 224 громадяни України з Криму зараз перебувають у статусі осіб, яких окупаційна влада незаконно позбавила свободи. 133 із них — кримські татари. Омбудсман підкреслив, що не менше 40 політв’язнів мають тяжкі хронічні захворювання та потребують негайної медичної допомоги.

Лубінець наголосив, що російська адміністрація на півострові свідомо створює атмосферу страху та безкарності. Одним із проявів тиску стала нова хвиля переслідування адвокатів. Останні обшуки в офісі Кримської центральної колегії, які торкнулися адвокатів Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва, супроводжувалися вилученням справ їхніх клієнтів, обмеженням свободи пересування та розглядом низки справ без участі самих захисників.

За словами омбудсмана, такі дії грубо порушують міжнародні стандарти й положення Конвенції про захист професії адвоката, фактично позбавляючи людей права на справедливий судовий захист.
﻿
