В Україні засудили ще дев’ятьох полонених бойовиків, серед них – охоронець пропагандиста Прилєпіна

Суд призначив охоронцю Прилєпіна 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

В Україні засудили дев’ятьох полонених бойовиків, серед яких — 32-річний громадянин рф, що охороняв кремлівського пропагандиста Захара (Євгена) Прилєпіна та брав участь у бойових діях проти Сил оборони.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще дев’ять бойовиків, які воювали проти Сил оборони України", – ідеться у повідомленні.

Одним із засуджених є 32-річний громадянин рф, який свого часу охороняв кремлівського пропагандиста Захара (справжнє ім’я – Євген) Прилєпіна, а також брав участь у боях на передовій.

Українські захисники взяли його у полон як єдиного вцілілого із штурмової групи окупантів, які атакували позиції ЗСУ під Верхньокам’янським на Донеччині у 2025 році.

До цього рашист у складі загону охорони регулярно супроводжував Прилєпіна під час його агітаційних поїздок по тимчасово захоплених районах сходу України.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив бойовику 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Ще четверо зловмисників – мешканці тимчасово окупованої частини території Луганщини, які уклали контракт з міноборони рф. Після цього їх призначили до 4-ї та 123-ї мотострілецьких бригад країни-агресора.

У лавах окупантів зрадники штурмували позиції ЗСУ на Сіверському та Запорізькому напрямках, де згодом потрапили у полон до Сил оборони.

Інші засуджені – жителі тимчасово захопленої частини території Донецької області, які вступили до 5-ї мотострілецької бригади збройних угруповань рф.

Після нетривалої підготовки на полігонах їх відправили наступати на Покровськ. Під час безперервних боїв у районах Лисівки та Красногорівки зрадників взяли у полон українські оборонці.

Наразі всі восьмеро бойовиків отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Розслідування проводили спільно зі слідчими СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
