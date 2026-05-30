Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт

Китай 30 травня виступив із жорстким застереженням на адресу Євросоюзу, закликавши утриматися від запровадження нових торговельних обмежень.

ЄС, як відомо, готується до масштабної протидії китайському промисловому надвиробництву, яке, на думку європейських лідерів, загрожує майбутньому європейського виробничого сектору, передає Politico.

«Якщо ЄС наполягатиме на односторонньому впровадженні нових торговельних інструментів та застосуванні дискримінаційних обмежень, Китай вживе рішучих контрзаходів та ефективних кроків для захисту власних інтересів», — йдеться в офіційній заяві Міністерства комерції КНР.

Водночас у Пекіні зазначили, що канали комунікації залишаються відкритими, і сторони наразі вивчають можливість створення консультаційного механізму з питань торгівлі та інвестицій.

Перед цією заявою президентка Євроокомісії Урсула фон дер Ляєн провела дебати зі своїми комісарами, щоб обговорити інструменти захисту від дешевих китайських товарів (від електромобілів та сонячних панелей до одягу). Цей імпорт демпінгує ціни в Європі, призводячи до закриття фабрик і втрати робочих місць.

У заяві Єврокомісії ідеться, що поточний стан торговельних відносин є «нестійким». Дефіцит торгівлі товарами ЄС із Китаєм зріс із €312 млрд у 2024 році до €360 млрд минулого року, а в першому кварталі 2026 року зафіксовано ще більш стрімке розширення цього розриву.