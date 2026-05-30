Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
ГоловнаСвіт

Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт

Він демпінгує ціни в Європі, призводячи до закриття фабрик і втрати робочих місць.

Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
прапори ЄС і Китаю
Фото: 24 канал

Китай 30 травня виступив із жорстким застереженням на адресу Євросоюзу, закликавши утриматися від запровадження нових торговельних обмежень. 

ЄС, як відомо, готується до масштабної протидії китайському промисловому надвиробництву, яке, на думку європейських лідерів, загрожує майбутньому європейського виробничого сектору, передає Politico.

«Якщо ЄС наполягатиме на односторонньому впровадженні нових торговельних інструментів та застосуванні дискримінаційних обмежень, Китай вживе рішучих контрзаходів та ефективних кроків для захисту власних інтересів», — йдеться в офіційній заяві Міністерства комерції КНР.

Водночас у Пекіні зазначили, що канали комунікації залишаються відкритими, і сторони наразі вивчають можливість створення консультаційного механізму з питань торгівлі та інвестицій.

Перед цією заявою президентка Євроокомісії Урсула фон дер Ляєн провела дебати зі своїми комісарами, щоб обговорити інструменти захисту від дешевих китайських товарів (від електромобілів та сонячних панелей до одягу). Цей імпорт демпінгує ціни в Європі, призводячи до закриття фабрик і втрати робочих місць.

У заяві Єврокомісії ідеться, що поточний стан торговельних відносин є «нестійким». Дефіцит торгівлі товарами ЄС із Китаєм зріс із €312 млрд у 2024 році до €360 млрд минулого року, а в першому кварталі 2026 року зафіксовано ще більш стрімке розширення цього розриву.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies