Індія завершила угоду про продаж своїх крилатих ракет BrahMos В'єтнаму.

Як пише Bloomberg, про це повідомив високопоставлений чиновник оборонного відомства.

Нью-Делі досяг фінальних етапів продажу ракет BrahMos, розроблених спільно із Росією, Індонезії та В'єтнаму, заявив у суботу міністр Індії Раджеш Кумар Сінгх на саміті з безпеки «Шангрі-Ла Діалог» у Сінгапурі.

«Щодо В'єтнаму, я розумію, що угоду вже підписано, ймовірно, не оголошено публічно. Але її вже підписано», – сказав він.

Ракети BrahMos розроблені спільно Індією та Росією, і їхня дальність стрільби становить щонайменше 380 кілометрів.

Президент В'єтнаму То Лам зустрівся зі своїм індійським колегою Нарендрою Моді в Нью-Делі на початку цього місяця, і домовився про зміцнення економічних та оборонних зв'язків.