Індія заявила про завершення угоди з В'єтнамом щодо ракет BrahMos

Індія розробила ці ракети спільно із Росією. 

Надзвукова крилата ракетна система середньої дальності «BrahMos»
Індія завершила угоду про продаж своїх крилатих ракет BrahMos В'єтнаму.

Як пише Bloomberg, про це повідомив високопоставлений чиновник оборонного відомства.

Нью-Делі досяг фінальних етапів продажу ракет BrahMos, розроблених спільно із Росією, Індонезії та В'єтнаму, заявив у суботу міністр Індії Раджеш Кумар Сінгх на саміті з безпеки «Шангрі-Ла Діалог» у Сінгапурі.

«Щодо В'єтнаму, я розумію, що угоду вже підписано, ймовірно, не оголошено публічно. Але її вже підписано», – сказав він. 

Ракети BrahMos розроблені спільно Індією та Росією, і їхня дальність стрільби становить щонайменше 380 кілометрів.

Президент В'єтнаму То Лам зустрівся зі своїм індійським колегою Нарендрою Моді в Нью-Делі на початку цього місяця, і домовився про зміцнення економічних та оборонних зв'язків.

