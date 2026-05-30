На південному сході Естонії на трьох ділянках сухопутного кордону з Латвією та Росією встановили перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу безпілотників, пише ERR.

Упродовж поточного року подібні системи планують розмістити на всіх ділянках сухопутного кордону країни, щоб створити єдину мережу спостереження за повітряним простором.

"Перші пристрої встановлені й працюють. Звичайно, це лише початок: ми рухаємося до створення мережі дронів, що охоплюватиме всю Естонію, але цей крок показує, що попередня підготовча робота принесла свої плоди. Недавні інциденти з дронами показують, що ми дуже реалістично оцінили ризики під час планування наших можливостей", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

За його словами, розгортання систем є частиною ширшої стратегії посилення безпеки та контролю повітряного простору на тлі зростання кількості інцидентів за участі безпілотників у регіоні.

У районах, де стаціонарні системи ще не встановлені або потребують додаткового посилення контролю, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії використовуватиме мобільні комплекси моніторингу.

Також повідомляється, що відомство продовжує закупівлю додаткового обладнання для спостереження на інших ділянках кордону. Будівельні та підготовчі роботи, за даними влади, тривають згідно з графіком або випереджають його.

В Естонії близько 12 години 19 травня винищувач місії НАТО збив дрон над озером. До країн Балтії і Фінляндії під час українських атак на Росію вже неодноразово потрапляли дрони – ймовірно, під діє РЕБ.