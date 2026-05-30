Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСвіт

Естонія встановила перші антидронові системи на кордоні з Латвією та РФ, – ЗМІ

Розгортання систем є частиною ширшої стратегії посилення безпеки.

Естонія встановила перші антидронові системи на кордоні з Латвією та РФ, – ЗМІ
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

На південному сході Естонії на трьох ділянках сухопутного кордону з Латвією та Росією встановили перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу безпілотників, пише ERR.

Упродовж поточного року подібні системи планують розмістити на всіх ділянках сухопутного кордону країни, щоб створити єдину мережу спостереження за повітряним простором.

"Перші пристрої встановлені й працюють. Звичайно, це лише початок: ми рухаємося до створення мережі дронів, що охоплюватиме всю Естонію, але цей крок показує, що попередня підготовча робота принесла свої плоди. Недавні інциденти з дронами показують, що ми дуже реалістично оцінили ризики під час планування наших можливостей", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

За його словами, розгортання систем є частиною ширшої стратегії посилення безпеки та контролю повітряного простору на тлі зростання кількості інцидентів за участі безпілотників у регіоні.

У районах, де стаціонарні системи ще не встановлені або потребують додаткового посилення контролю, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії використовуватиме мобільні комплекси моніторингу.

Також повідомляється, що відомство продовжує закупівлю додаткового обладнання для спостереження на інших ділянках кордону. Будівельні та підготовчі роботи, за даними влади, тривають згідно з графіком або випереджають його.

  • У Латвії прем'єрка Евіка Сіліня пішла у відставку через розпад коаліції після звільнення міністра оборони. Той звільнився на тлі влучання безпілотників у нафтовий резервуар. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies