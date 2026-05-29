У Польщі заарештували працівника оборонного концерну PGZ за підозрою у шпигунстві

Влада не розголошує, на яку країну працював зрадник.

У Польщі затримали і взяли під варту громадянина, який працював на одному з підприємств державної оборонної промислової групи PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Його звинувачують у шпигунстві на користь іноземної держави, повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Затримання відбулося 27 травня, а 29-го суд у Познані задовольнив клопотання слідства та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці.