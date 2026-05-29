У Польщі заарештували працівника оборонного концерну PGZ за підозрою у шпигунстві

У Польщі затримали і взяли під варту громадянина, який працював на одному з підприємств державної оборонної промислової групи PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).
Його звинувачують у шпигунстві на користь іноземної держави, повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Затримання відбулося 27 травня, а 29-го суд у Познані задовольнив клопотання слідства та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці.
- У 2023 році в Польщі виявили мережу з 16 осіб, яких підозрювали у шпигунстві на Росію.
- Торік працівника Варшавського РАЦСу звинуватили у шпигунстві для РФ. Він копіював акти цивільного стану польських і іноземних громадян, листування з дипломатичними представництвами, службові шаблони, інструкції та інші дані.