Зеленський: Україна підтримає Румунію після атаки російського дрона

Україна підтримає Румунію після атаки російського дрона на житловий будинок, та допоможе посилити захист неба.
Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Щойно я говорив з Президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії – у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з Президентом Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного зараз – ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо", – сказав Зеленський.
- Президент Румунії Нікушор Дан заявив про закриття російського консульства в Констанці та оголошення генерального консула РФ персоною нон ґрата після падіння російського дрона у місті Галац 29 травня.