Зеленський: Україна підтримає Румунію після атаки російського дрона

Україна підтримає Румунію після атаки російського дрона на житловий будинок, та допоможе посилити захист неба.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Щойно я говорив з Президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії – у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з Президентом Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного зараз – ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо", – сказав Зеленський.