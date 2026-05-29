Reuters: Москва хоче відправити 100 тисяч вірмен, які проживають у РФ, голосувати проти Пашиняна на виборах 7 червня

У Москві побоюються, що перемога партії Ніколи Пашиняна на парламентських виборах у Вірменії 7 червня в може закріпити переорієнтацію колишньої радянської республіки на Захід, повідомили виданню Reuters західні розвідники та урядовці.

За словами п’ятьох західних розвідників і згідно з документами, які бачило Reuters, плани Москви напередодні виборів 7 червня включали дезінформаційні кампанії на користь проросійських кандидатів, а також зухвалу схему з перевезення 100 тисяч російських вірмен, які мали вплинути на результати голосування.

Зазначається, що російська влада підрахувала, що перевезення 100 тисяч виборців коштуватиме близько $50 млн.

До середини травня Кремль розподілив по російських регіонах квоти — скільки вірмен потрібно відправити з кожного — і зажадав від місцевої влади прозвітувати про підготовку.

Опитування, проведене раніше цього місяця, свідчить, що партія Пашиняна «Громадянський договір» може посісти перше місце приблизно з 30% голосів.

Натомість «Сильна Вірменія» його найближчого суперника Самвела Карапетяна йде на другому місці з великим відривом — у неї близько 6%.

Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня прилетів до Єревана, де підписав угоду щодо корисних копалин, а також домовленість про «Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання» — запропонований транспортний коридор через Вірменію, який може ще більше послабити вплив Росії в регіоні.

Вірменія, яка є членом економічного союзу під проводом Росії, у 2024 році призупинила участь у московському регіональному безпековому альянсі. Цього місяця вона приймала генсека НАТО на саміті європейських лідерів.

Путін не приховував невдоволення розворотом Пашиняна. Останніми днями Москва попереджала, що Вірменія ризикує втратити дешеві поставки природного газу, а також обмежила імпорт вірменської продукції, зокрема фруктів, овочів, квітів і бренді.

Троє західних посадовців заявили, що бажаним кандидатом Москви є Самвел Карапетян — мільярдер, якого судять за ймовірні заклики до повалення уряду.