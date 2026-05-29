У Кенії вісьмох учениць підозрюють у причетності до підпалу у школі. Загинуло 16 дівчат

У Кенії вісьмох учениць заарештували за підозрою у причетності до підпалу школи для дівчат, унаслідок якого загинули 16 студенток, повідомляє BBC.

Пожежа, що сталася рано вранці в четвер у Академії для дівчат Утуміші в Гілгілі, приблизно за 120 км на північний захід від столиці Найробі, охопила верхній поверх гуртожитку, в якому було 135 двоярусних ліжок.

Поліцейські допитали студенток та персонал і проаналізували записи з камер відеоспостереження.

Восьмеро осіб були ідентифіковані як “особи, що становлять інтерес у зв'язку з плануванням та здійсненням пожежі”, йдеться у заяві Національної поліцейської служби.

Розслідування точної причини пожежі триває.

Попередні результати розслідування вказують на численні порушення заходів безпеки в школі, зокрема переповненість гуртожитків та замкнені вихідні двері.

Міністр освіти Джуліус Огамба розпустив Раду директорів школи на наказав вжити заходів щодо директора установа. Він заявив, що проти кожного, хто не виконав своїх обов’язків, буде вжито відповідних дисциплінарних та правових заходів.