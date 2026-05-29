У Кенії вісьмох учениць підозрюють у причетності до підпалу у школі. Загинуло 16 дівчат

Розслідування точної причини пожежі триває.

Фото: EPA/UPG

У Кенії вісьмох учениць заарештували за підозрою у причетності до підпалу школи для дівчат, унаслідок якого загинули 16 студенток, повідомляє BBC.

Пожежа, що сталася рано вранці в четвер у Академії для дівчат Утуміші в Гілгілі, приблизно за 120 км на північний захід від столиці Найробі, охопила верхній поверх гуртожитку, в якому було 135 двоярусних ліжок.

Поліцейські допитали студенток та персонал і проаналізували записи з камер відеоспостереження. 

Восьмеро осіб були ідентифіковані як “особи, що становлять інтерес у зв'язку з плануванням та здійсненням пожежі”, йдеться у заяві Національної поліцейської служби.

Попередні результати розслідування вказують на численні порушення заходів безпеки в школі, зокрема переповненість гуртожитків та замкнені вихідні двері.

Міністр освіти Джуліус Огамба розпустив Раду директорів школи на наказав вжити заходів щодо директора установа. Він заявив, що проти кожного, хто не виконав своїх обов’язків, буде вжито відповідних дисциплінарних та правових заходів.

  • Кенія має довгу історію пожеж у школах – лише два роки тому щонайменше 21 людина загинула внаслідок пожежі в гуртожитку у центральному регіоні країни.
  • Багато пожеж в інтернатах були наслідком підпалу, які вчиняли учні, незадоволені дисципліною та умовами проживання. Інші займання ставалися випадково. Причинами великої кількості жертв вважають переповненість гуртожитків та недотримання правил безпеки, зокрема захаращення виходів і заблоковані вікна.
