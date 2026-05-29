Російський дрон пролетів у повітряному просторі Румунії близько 10 кілометрів

На виявлення, супровід дрона і ухвалення рішення про його збиття було чотири хвилини.

Російський дрон встиг пролетіти близько 10 кілометрів у повітряному просторі Румунії перед тим, як влучив в житловий будинок. Про це розповів бригадний генерал Георге Максим під час ранкової пресконференції, передає кореспондентка LB.

Було здійснено оповіщення та піднято в повітря літаки, які перебували на бойовому чергуванні в рамках місії повітряної поліції. Зокрема, два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази Фетешть.

"Безпілотник, який спричинив інцидент, був виявлений о 01:46 за 19 кілометрів на схід від Рені. До повітряного простору Румунії він увійшов о 01:52, а о 01:56 був втрачений радарами, пролетівши приблизно 10 кілометрів у національному повітряному просторі", – сказав генерал.

Реклама

Він повідомив, що рішення про ураження повітряної цілі ухвалюється на основі підтвердженої інформації та постійної оцінки оперативної ситуації в районі. І додав, що Румунія не може відкривати вогонь таким чином, щоб випущений боєприпас порушив повітряний простір сусідньої держави – України.

"У випадку безпілотника невеликих розмірів, який летить на малій висоті та з відносно низькою швидкістю, час, доступний для його виявлення, ідентифікації, класифікації як повітряної загрози та ухвалення рішення про його ураження, є надзвичайно коротким", – сказав він.

За його словами, для виявлення, ідентифікації, класифікації, ухвалення рішення та безпосереднього застосування засобів ураження в них було лише чотири хвилини.

Бриганий генерал наголосив, що ситуація перебуває під контролем.

“Ми не маємо справи з атакою на Румунію. Ми маємо справу з наслідками конфлікту, що відбувається безпосередньо поблизу Румунії. На жаль, ці наслідки безпосередньо зачепили населення прикордонного регіону", – сказав він.

Структури Збройних сил Румунії спільно з іншими державними інституціями постійно моніторять ситуацію в повітряному просторі та готові реагувати відповідно до обставин.

Міністерство національної оборони Румунії підтримує постійний зв'язок із союзниками по НАТО для моніторингу ситуації на східному фланзі Альянсу.

"Громадяни Румунії мають розуміти, що Росія становить загрозу безпеці держав регіону, а війна, яку вона веде проти України, однаковою мірою впливає на всі країни східного флангу НАТО. Як я вже сказав раніше, ми не стикаємося з російською атакою на Румунію. Проте маємо враховувати, що подібні інциденти вже траплялися і можуть траплятися надалі", – додав генерал.

Влучання дрона в місті Галац

Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що всю відповідальність за випадок несе Росія.