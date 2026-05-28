Росія підписала угоду про військову співпрацю з Афганістаном

Сторони хочуть суттєво розширити двосторонні відносини.

таліби
Фото: Facebook

Росія і Афганістан підписали офіційну угоду про військову співпрацю, передає Politico.

Деталі угоди наразі залишаються невідомими, проте міністр оборони Афганістану Мохаммад Якуб після зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу на Міжнародному безпековому форумі в Москві заявив, що угода передбачає суттєве розширення двосторонніх відносин. 

Шойгу закликав західні країни «розморозити» санкції проти талібів та «визнати свою повну відповідальність за 20-річну присутність в Афганістані».

Нова військова угода підкреслює глибоку інтеграцію ізольованого під санкціями Кремля з радикальним афганським режимом. 

  • Раніше цього місяця Європейська комісія підтвердила, що запросила представників Талібану до Брюсселя, проте речник ЄС окремо наголосив, що це запрошення «жодним чином не означає дипломатичного визнання» їхньої влади.
  • Торік Росія викреслила «Талібан» зі свого списку заборонених терористичних організацій
