Ісландія знову стала найдорожчою країною світу, випередивши Швейцарію

Рівень цін у «країні льоду й вогню» тепер на три відсоткові пункти вищий, ніж у Швейцарії.

Ісландія знову стала найдорожчою країною світу, вперше за кілька років випередивши Швейцарію. Про це свідчать розрахунки місцевої профспілки, передає Bloomberg

Рівень цін у «країні льоду й вогню» тепер на три відсоткові пункти вищий, ніж у Швейцарії, заявив Вільг’яльмур Гільмарссон (Vilhjalmur Hilmarsson), економіст профспілки офісних працівників Viska. У своїх розрахунках він використав дані статистичного агентства Eurostat та Центрального банку Ісландії. Востаннє, за даними Eurostat, ціни в Ісландії перевищували швейцарські у 2018 році.

Видання зазначає, що ця ситуація демонструє проблеми невеликої атлантичної економіки, яка історично схильна до періодів швидкого зростання і спадів. Після пандемії різке відновлення туризму — головного драйвера економічного зростання країни — сприяло економічному підйому та зростанню цін, яке центробанк намагається стримати.

«Туризм є великим чинником інфляції у сфері послуг. Попит з боку туристів підштовхнув зарплати вгору», — сказав Гільмарссон. «Ще один важливий компонент — житло, на яке туризм вплинув безпосередньо. Туристи, наприклад через Airbnb, конкурують із місцевими жителями за житло».

