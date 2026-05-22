Швейцарія розширила санкції проти Росії і Білорусі

Обмеження поширили на банки, «тіньовий флот» та цифровий рубль.

прапор Швейцарії
Фото: EPA

Швейцарія вслід за ЄС розширила санкційні списки проти Росії та Білорусі. 

Як ідеться на урядовому сайті, країна підтримала рішення ЄС в межах 20-го пакета санкцій.

Швейцарія запровадила обмеження одразу в кількох ключових сферах.

До списку персональних санкцій додали 115 фізичних осіб, компаній та організацій. Їхні активи у Швейцарії заморожують, а фізособам додатково заборонено в'їзд до країни та транзит через її територію. Під удар потрапили представники російського військово-промислового комплексу енергетичного сектору, а також особи, причетні до депортації українських дітей.

Для 60 нових компаній (зокрема, тих, що розташовані у третіх країнах) запровадили значно суворіші правила експорту. Це зроблено для того, щоб вони не могли постачати критично важливі товари для російського ВПК.

Швейцарія ввела повну заборону на купівлю, продаж та обслуговування 46 нових суден, які Росія використовує для обходу нафтового ембарго. Крім того, під санкції (заборону транзакцій) потрапили три порти (два російських та один у третій країні), через які відвантажують російські нафтопродукти.

Санкції застосували і щодо 20 російських банків та 7 фінансових посередників у третіх країнах, які допомагали Кремлю обходити обмеження. Також із 26 суворо забороняється будь-яка участь в операціях із російською криптовалютою RUBx та цифровим рублем.

Важливий нюанс - наразі Швейцарія утрималася від внесення до «чорного списку» семи компаній із третіх країн, проте запровадила спеціальні оперативні заходи, щоб ці фірми не використовувалися для обходу чинних санкцій.

Оскільки 20-й пакет санкцій ЄС містить ще багато інших економічних, фінансових та енергетичних обмежень, Федеральна рада Швейцарії вивчить їх найближчим часом та ухвалить рішення щодо їхнього подальшого впровадження.

