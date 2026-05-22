Зеленський на Рівненщині обговорив із очільниками громад захист північного напрямку

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Рівненщину провів зустріч із керівниками громад, де обговорив питання безпеки та захисту північного напрямку держави.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні я на нашій прекрасній Рівненщині. Хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей: Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили сьогодні з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави. Жоден напрямок не залишимо без уваги", – зазначає глава держави.

Під час зустрічі також обговорили низку соціальних та освітніх питань.

Зокрема, йшлося про забезпечення шкільним транспортом, довезення дітей до навчальних закладів, ремонт доріг та будівництво шкіл.

"Розраховую, що реагувати будуть предметно і будуть швидко. Розраховую на конкретні рішення", – зазначив Зеленський.