Ворог майже 40 разів атакував чотири райони області.

Упродовж дня ворог майже 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. 16 людей поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська. Пошкоджені інфраструктура, коледж, п'ятиповерхівки, торгово-розважальний центр, адмінбудівля, кілька авто.

Реклама

Постраждали 16 людей. З них п'ятеро госпіталізовані. Жінка 79 років у важкому стані.

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Покровській громаді. Горіли господарські споруди та автівка.

В Апостоловому Криворізького району понівечена АЗС.

У Божедарівській громаді Кам'янського району пошкоджена інфраструктура.