Рубіо: США більше не беруть участі у мирних переговорах між Україною та РФ

Сполучені Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Суспільне.

За словами Рубіо, США долучилися до переговорного процесу, оскільки, на їхню думку, були єдиною стороною, з якою обидві держави були готові вести діалог.

Вашингтон готовий повернутися до ролі посередника у разі появи умов для результативних переговорів.

"Якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові виконувати цю роль. Наразі таких переговорів не відбувається, але ми сподіваємося, що це зміниться, бо ця війна може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання", – заявив Рубіо.

Рубіо підкреслив, що завершення війни, на його думку, можливе лише через дипломатичне врегулювання, а не військову перемогу однієї зі сторін.

"Якщо хтось інший хоче цим займатися, нехай займається, але наразі, здається, у світі немає нікого іншого, хто міг би це зробити. Тож ми будемо раді це зробити, якщо з’явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять", – підсумував він.