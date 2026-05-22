Рютте закликав Європу готуватися до скорочення американських військ

Європейські союзники по НАТО і Канада мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності військового контингенту США на континенті та більше зосереджуватися на власній обороні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після міністерської зустрічі Альянсу у Швеції, передає «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого зменшення американської присутності в Європі після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, Рютте зауважив, що конкретна інформація наразі є засекреченою. Водночас він підтвердив, що зараз на рівні політичного керівництва триває процес перегляду внеску США у загальну модель сил Альянсу.

За словами генсека, ризики скорочення американської присутності не є чимось новим або несподіваним і це рішення не пов'язане з бажанням Вашингтона «зрівняти фінансовий чи оборонний тягар» між союзниками. Головна причина полягає в необхідності перерозподілу обмежених ресурсів США.