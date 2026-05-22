СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Рютте закликав Європу готуватися до скорочення американських військ

Штати зараз переглядають свій внесок у загальну модель сил НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Європейські союзники по НАТО і Канада мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності військового контингенту США на континенті та більше зосереджуватися на власній обороні. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після міністерської зустрічі Альянсу у Швеції, передає «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого зменшення американської присутності в Європі після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, Рютте зауважив, що конкретна інформація наразі є засекреченою. Водночас він підтвердив, що зараз на рівні політичного керівництва триває процес перегляду внеску США у загальну модель сил Альянсу.

За словами генсека, ризики скорочення американської присутності не є чимось новим або несподіваним і це рішення не пов'язане з бажанням Вашингтона «зрівняти фінансовий чи оборонний тягар» між союзниками. Головна причина полягає в необхідності перерозподілу обмежених ресурсів США.

  • Минулого тижня Пентагон призупинив ротаційне розгортання бронетанкової бригади в Польщі, а пізніше оголосив про остаточне скорочення 4000 солдатів з Європи в рамках ширшого перегляду своєї військової присутності на континенті. Цей план викликав занепокоєння серед союзників США в усьому світі.
  • Після цього віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ до Польщі було відкладено, але твердження про виведення військ з Європи не є точним.
  • 21 травня Трамп заявив, що направить до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців, змінивши план призупинення розгортання армії в країні.
