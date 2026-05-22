Указ Трампа про штучний інтелект відтермінували

Указ президента Дональда Трампа щодо посилення контролю за системами штучного інтелекту відтермінували після того, як колишній уповноважений з питань ШІ Девід Сакс висловив президенту занепокоєння щодо документа.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Сакс, який ознайомився зі змістом указу, втрутився в останній момент. Він заявив, що указ може стати надто обтяжливим для індустрії ШІ, яка стрімко розвивається.

Указ, який Білий дім планував опублікувати у четвер вдень, мав би запустити систему добровільного нагляду. Розробники передових моделей штучного інтелекту могли б подавати свої продукти на перевірку федеральним агентствам перед їхнім релізом.

Метою документа було мінімізувати ризики потрапляння передових технологій від таких компаній, як Anthropic, до зловмисників. Йдеться, зокрема, про масштабні кібератаки.

Під час розмови з Трампом Сакс сказав президенту, що компанії вже співпрацюють, і що перегляд моделей федеральним урядом перед їх публічним випуском уповільнить інновації та зашкодить США в перегонах зі штучного інтелекту з Китаєм.

Венчурний капіталіст із Кремнієвої долини був не єдиною перешкодою, зазначило одне з джерел.

Пропозиція отримала неоднозначні відгуки в технологічній галузі: OpenAI, розробник однієї з найсучасніших моделей штучного інтелекту, загалом підтримала основні положення указу.

Кріс Лехейн, головний лобіст OpenAI, минулого тижня заявив журналістам, що компанія вірить у важливість співпраці з урядом щодо безпеки ШІ. За його словами, OpenAI прагне впроваджувати інновації спільно з урядом, акцентуючи увагу на безпечному розгортанні технологій.