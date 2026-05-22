Протест став кульмінацією тижня, у межах якого відбувся візит спеціального посланця президента США в Гренландії Джеффа Лендрі.

Сьогодні сотні гренландців зібралися біля нового американського консульства в столиці Нуук, щоб висловити протест проти прагнення Дональда Трампа посилити вплив на острів.

Про це повідомляє BBC.

Протест став кульмінацією тижня, у межах якого спеціальний посланець президента США в Гренландії Джефф Лендрі здійснив свою першу поїздку на цю територію – напівавтономну частину Данії.

Реклама

“Наш уряд вже повідомив Дональду Трампу та його адміністрації, що Гренландія не продається”, – сказав Аккалуккулук Фонтейн, який організував протест.

Відкриття нового консульства та візит Лендрі відбулися на тлі зусиль щодо послаблення дипломатичної напруженості після вимог президента США контролювати острів через проблеми національної безпеки.

Натовп із кількох сотень людей пройшов центром міста, скандуючи “Гренландія для гренландців”, а потім мовчки стояв спиною до консульства.

“Наше послання для американського народу та решти світу. У демократичному світі “ні” означає “ні””, – сказав Фонтейн.

Фото: EPA/UPG

Близький союзник Трампа та губернатор Луїзіани, Лендрі викликав суперечки, приїхавши без офіційного запрошення.

Візит відбувся тлі високих перемовин для вирішення дипломатичної кризи, спричиненої прагненням президента США контролювати острів.