Суд у Франції визнав авіаперевізника та виробника літака винними у масовому вбивстві

Авіатроща у 2009 році забрала життя 228 людей.

Суд у Франції визнав авіаперевізника та виробника літака винними у масовому вбивстві
Меморіал жертвам катастрофи літака Airbus A330
Фото: Вікіпедія

Паризький апеляційний суд ухвалив рішення визнати винними у вбивстві 228 людей компанії Air France та Airbus через авіакатастрофу літака A330 в Атлантиці у 2009 році.

Як пише BBC, авіакомпанія та виробник літака, на думку Феміди, несуть повну і виключну відповідальність за те, що повітряне судно під час шторму опинилося в режимі звалювання і врізалося у води океану, через що зруйнувалося. Це призвело до загибелі усіх пасажирів та членів екіпажу. 

Суд попередньої інстанції виправдав Air France та Airbus у 2023 році, але прокуратура вдало оскаржила той вирок. Тепер компанії мають заплатити максимальний штраф у 225 тисяч євро кожна, який родичі жертв катастрофи називають занадто символічною сумою з огляду на неприйнятну поведінку відповідачів.

Рейс 447 здійснював переліт з Ріо-де-Жанейро у Париж. Причиною катастрофи стало поєднання невдалої конструкції сенсорів з помилковими діями екіпажу. 

