​Трамп пообіцяв, що США повернуть уран з Ірану

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати зрештою повернуть іранські запаси високозбагаченого урану, незважаючи на коментарі Ірану про те, що він не віддасть його.

Про це пише Reuters.

«Ми його отримаємо. Він нам не потрібен, ми його не хочемо. Ймовірно, ми його знищимо після того, як отримаємо, але ми не дозволимо їм його мати», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Вважається, що Іран має близько 408 кілограмів високозбагаченого урану, який, за словами Трампа, був захований після американських та ізраїльських авіаударів майже рік тому.

Повернення цього урану є частиною головної мети Трампа у війні проти Ірану – не допустити створення Тегераном ядерної зброї.