​Трамп пообіцяв, що США повернуть уран з Ірану

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати зрештою повернуть іранські запаси високозбагаченого урану, незважаючи на коментарі Ірану про те, що він не віддасть його.
«Ми його отримаємо. Він нам не потрібен, ми його не хочемо. Ймовірно, ми його знищимо після того, як отримаємо, але ми не дозволимо їм його мати», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.
Вважається, що Іран має близько 408 кілограмів високозбагаченого урану, який, за словами Трампа, був захований після американських та ізраїльських авіаударів майже рік тому.
Повернення цього урану є частиною головної мети Трампа у війні проти Ірану – не допустити створення Тегераном ядерної зброї.
- Раніше агнція писала про те, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї видав таємну директиву, яка категорично забороняє вивозити за межі країни запаси високозбагаченого урану, близького до збройового рівня.
- За інформацією ізраїльської сторони, президент США Дональд Трамп раніше особисто запевнив Ізраїль, що будь-яка майбутня мирна угода міститиме пункт про обов'язкове вивезення іранського ядерного палива. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також публічно підтвердив, що війна не вважатиметься завершеною, доки Іран не позбудеться урану, не ліквідує балістичні ракети та не припинить підтримку своїх проксі-угруповань.
- Проте в Тегерані вважають, що передача урану за кордон зробить країну беззахисною перед новими ударами. До початку масштабних бойових дій Іран був готовий віддати половину своїх запасів, але після серії погроз Трампа позиція іранського керівництва радикально змінилася.